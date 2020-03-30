وافق وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور سعود الحربي اليوم الاثنين على مقترح اتمام طلبة السنة النهائية في كليات مركز العلوم الطبية مدة الفصل الدراسي الثاني وتمكينهم من أداء الاختبارات النهائية للتخرج بغية مساندة الطواقم الطبية العاملة في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت جامعة الكويت في بيان صحفي إن الموافقة على المقترح المقدم من نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان جاءت “حرصا على مصلحة الطلبة الى جانب تمكينهم من الانضمام بصورة مباشرة إلى قوة العمل في الكويت”.