شفاء كويتية عمرها 82 عاما من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الثلاثاء، شفاء مواطنة عمرها 82 عاما من فيروس كورونا المستجد.

وكتب الوزير على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “تم بحمد الله شفاء مواطنة تبلغ من العمر 82 سنة، ليبلغ عدد الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا المستجد 73 حالة”.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت الاثنين تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 266 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة =عبد الله السند في مؤتمر صحفي، أن الحالات هي حالتان مرتبطتان بالسفر، و8 حالات مخالطة، وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي.