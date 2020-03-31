أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي إحالة الوزارة خطة تتضمن رؤيتها حول التعليم العام والخاص في الظروف الراهنة على لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية خلال عشر أيام مؤكدا أن التعليم لن يتوقف في دولة الكويت.

وقال الحربي في تصريح صحفي بمجلس الامة عقب انتهاء اجتماع لجنة (التعليم) البرلمانية اليوم الثلاثاء بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه تم الاتفاق على الكثير من القضايا ومنها طرح التعليم عن بعد (اونلاين) للطلبة كأمر اختياري.

وأشار الى اقتراح رئيس (لجنة التعليم) البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي حضور فريق مصغر من كل قطاع تعليمي مثل جامعة الكويت والتعليم العام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة الى مجلس الامة بحيث تكون هناك حلقة وصل بين الوزارة واللجنة البرلمانية في هذه المرحلة.

ورأى أن الحكومة ممثلة بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومجلس الأمة ممثلا بلجنة (التعليم) البرلمانية حققا نوعا من التكامل والتواصل من أجل الوصول إلى نتائج مرضية مشددا على أن الوقت حاسم ويتطلب اتخاذ قرارات صائبة لا تقبل التأجيل.

وذكر الحربي أن الوزارة دونت الكثير من الملاحظات التي طرحت من قبل اللجنة البرلمانية خلال الاجتماع معتبرا إياه “مثمرا وعمليا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.