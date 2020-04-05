أظهرت إحصائيات لجامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن الولايات المتحدة شهدت أمس السبت 1224 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بسبب الفيروس في الدولة.

وأوضحت الاحصائيات أنه وصل بذلك اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الى 8376 حالة.

وتخطى عدد الإصابات بالفيروس يوم السبت حاجز 300 ألف حالة في الولايات المتحدة حيث وصل حتى الآن الى 311 ألفا و301 حالة وفقا لاحصائيات مؤشر جامعة (جونز هوبكنز).

وتظل ولاية (نيويورك) الأكثر تضررا من الفيروس في الولايات المتحدة حيث توجد بها 113 ألفا و833 حالة إصابة مؤكدة الى جانب 3565 حالة وفاة ناجمة عنه فيما تظل (وايومنغ) الولاية الأمريكية الوحيدة التي لم يتم تسجيل حالة وفاة بها بسبب الفيروس حتى الآن.

ويأتي ذلك في وقت يخضع فيه نحو 96 بالمئة من اجمالي عدد السكان في الولايات المتحدة لأوامر بالبقاء في منازلهم في مسعى لكبح جماح انتشار الفيروس.