توقع مراقب محطات الأرصاد الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي اليوم الثلاثاء أن تتأثر البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة بفرص لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وخاصة على المناطق الشمالية يصاحبها نشاط لرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية قد تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه من المتوقع أن تنخفض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على أن يبدأ تحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فجر يوم غد الاربعاء.

وأضاف أن الطقس يوم غد سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا خلال النهار ومعتدل أثناء الليل مع استمرار ظهور بعض السحب المتفرقة وتكون الرياح بوجه عام جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و35 كيلو مترا في الساعة.

وأكد في هذا الصدد على ضرورة انتباه مرتادي البحر وأخذهم الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 اقدام وكذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية مع انخفاض الرؤية المفاجئ وكذلك من يعانون من الربو والحساسية داعيا إياهم لعدم الخروج الا للضرورة حفاظا على صحتهم.