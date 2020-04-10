أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الجمعة السماح للصيدليات في دولة الكويت المرخص لها خدمة التوصيل باستمرار العمل على مدار اليوم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة والسلطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن القرار جاء بناء على كتاب من وزارة الصحة يسمح للصيدليات بدولة الكويت التي لديها خدمة توصيل مرخصة من إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة بالاستمرار في العمل بخدمة التوصيل على مدى 24 ساعة في اليوم.