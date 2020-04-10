أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم الجمعة ان عدد المصابين بالفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ارتفع الى 24308 اشخاص فيما زاد اجمالي الوفيات ليصل إلى 805 حالات.

وقالت وزارة الشؤون الصحية السويسرية في بيان من مقرها بالعاصمة برن ان هذه الاعداد قد رفعت من نسبة عدد المصابين مقارنة مع عدد السكان لتصل الى 283 اصابة بين كل 100 الف نسمة. وأشارت إلى انها تمكنت حتى الآن من فص 184750 حالة بدت عليها اعراض الاصابة وان 15 بالمئة من بينهم تأكد اصابتهم بالفيروس.

كما اوضحت ان 2823 مصابا يتلقون الرعاية الصحية المتخصصة في المستشفيات وان قرابة 13 بالمئة منهم ليس لديهم اي امراض اخرى قبل الاصابة بالفيروس في حين يعاني الباقون من امراض ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكري في الجسم او امراض في القلب والدورة الدموية.

ودعت السلطات السويسرية السكان إلى البقاء في المنازل اثناء اعياد الفصح التي تواكب نهاية هذا الاسبوع لمنع انتشار الفيروس لاسيما وان الحياة العامة مغلقة بشكل كامل بما في ذلك المتنزهات العامة.