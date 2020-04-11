مواطنون يناشدون سمو أمير البلاد أن يشمل بعفوه الأبوي سجناء و محكومي الرأي و”دخول المجلس”

ناشد عدد من المواطنين الكويتيين المتواجدين في تركيا حاليا سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ليشمل سموه بعفوه الأبوي جميع سجناء ومحكومي الرأي بمن فيهم الشباب والنواب السابقين المحكومين في قضية دخول المجلس.

وفيما يلي نص المناشدة:

مناشدة لقائد الإنسانية

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

ونحن نستعد لعمليات إجلائنا للعودة لبلدنا الحبيب الكويت بتوجيهات أبوية من سموكم ، نتقدم نحن المواطنين الكويتيين في تركيا لمقام سموكم بهذه المناشدة لتشمل بعفوك الأبوي جميع سجناء ومحكومي الرأي بمن فيهم ابناؤك من الشباب والنواب السابقين المحكومين بقضية دخول مجلس الامة.

انه لمن الصعب على نفوسنا يا صاحب السمو ونحن نستعد للجلاء من تركيا أن نترك تلك الكوكبة الوطنية المحبة للكويت خلف ظهورنا، بعيدا عن وطنهم و أسرهم التي هي أحوج ما تكون اليهم في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البشرية و العالم.

إن الكويت التي احتضنت الجميع – من كويتيين و غيرهم – و مدت يدها لشعوب العالم لإنقاذها من هذا الوباء، قادرة على الصفح عن جراح الماضي ، و احتواء أبنائها الذين أثبتوا مراراً حبهم وولاءهم للكويت و قيادتها السياسية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية الجدية و تزايد اعداد المصابين في تركيا بشكل مطرد.

حفظكم الله ورعاكم يا سمو الأمير وسدد على الخير خطاكم و حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

أبناؤك :

علي حسين الشمري

ركاد الظفيري

د. احمد الذايدي

وحيد سالم المرشاد

عبدالعزيز عبدالرزاق العروج

محمد علي عبدالرحمن المطيري

زياد محمد الجميلي

بدر سعود عبدالعزيز

ضاحي حجي الرشيدي

بدر عبدالرحمن الشريف

عماد يوسف الحنيف

احمد جدعان الشمري

نايف غنام المريجب

احمد عيد المطيري

بدر الناصر

حمد ابراهيم الناصر

عيدالله محمد المسباح

بدر عبدالله المشوطي

محمد عبدالوهاب الراشد

د. عبدالله عيد المطيري

عثمان فواز محمد العنزي

محمد علي المطيري

وليد عبدالله الخالدي

خالد جزاع العنزي

علي عبدالستار الرومي

سلطان عبدالعزيز العتيبي

فهد عبدالعزيز العنزي

مشهور ناصر المطيري

هيف مبارك الحجرف

ناصر محمد العتيبي

عبدالله خالد عبدالله الخالد

علي عبدالخضر عبداللطيف توينة

عيسى محمد جابر الفيلكاوي

محمد عدنان الدعي

محمد فالح العجمي