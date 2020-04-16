اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تمديد اجراءات الحظر الجزئي في البلاد ثلاثة اسابيع اضافية على الاقل للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي انه “لا يمكن تخفيف اجراءات الحظر مبكرا خوفا من ذروة ثانية للفيروس قد تتسبب في خسائر اكبر في الارواح”.

وبين راب ان الاجراءات التي تم اتخاذها الشهر الماضي حققت نتائج ايجابية لكن العدوى “ما تزال تنتشر ولو بوتيرة اقل” مضيفا انه من المهم الحفاظ على قدرة منظومة الصحة الوطنية في استقبال المصابين وتجنب ارباك الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وحث المواطنين على ضرورة الالتزام بإرشادات السلطات الصحية وتجنب الخروج الا للضرورة مع التقييد الصارم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

يذكر ان الحكومة البريطانية فرضت حظرا شبه التام على تنقل المواطنين والنشاط الاقتصادي يوم 23 مارس الماضي.

وكانت وزارة الصحة البريطانية اعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) الى 13729 حالة بعد تسجيل 861 حالة وفاة جديدة فيما ارتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 103093 حالة بعد احصاء 4617 إصابة جديدة.