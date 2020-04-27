فن وثقافة

مغردون يفتحون نار الانتقادات لوزارة الإعلام وتلفزيون الكويت

منذ 4 ثواني
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انتقد مغردون بشدة وزارة الإعلام وبعض الأعمال التلفزيونية المنتقاة للعرض لشهر رمضان مبارك معتبرين إياها لا تستحق الأموال الكبيرة التي دفعت من أجلها.

وتصدر هاشتاق #سينماييات_2020 “ترند” الكويت على موقع التدوين المصغر “تويتر” وهو برنامج تلفزيوني تلقى انتقادات  للمستوى الفني المقدم الذي لا يستحق آلاف الدنانير التي دفعت من أجله على حد قولهم

 

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