مغردون يفتحون نار الانتقادات لوزارة الإعلام وتلفزيون الكويت

انتقد مغردون بشدة وزارة الإعلام وبعض الأعمال التلفزيونية المنتقاة للعرض لشهر رمضان مبارك معتبرين إياها لا تستحق الأموال الكبيرة التي دفعت من أجلها.

وتصدر هاشتاق #سينماييات_2020 “ترند” الكويت على موقع التدوين المصغر “تويتر” وهو برنامج تلفزيوني تلقى انتقادات للمستوى الفني المقدم الذي لا يستحق آلاف الدنانير التي دفعت من أجله على حد قولهم

معقولة @MOInformation دافعة فلوس البلد عشان تشتري هالمهزلة؟ #سينمائيات_2020 @KuwaitiCM ترى الوضع صار لا يحتمل. عطوا الخبز لخبازه.

جلال الدين الرومي وين والثقافة والفن وين؟؟؟ — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) ٢٦ أبريل ٢٠٢٠

الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بوزارة الاعلام – سعود الخالدي : لمن نتكلم عن أسعار المسلسلات فكل عمل له قيمة من ناحية النجوم ، نوعية التصوير ، الأجهزة المستخدمه فيه ، (( الكومدي يحتاجله كل يوم ملابس غير ، مكياج غير )) • قيمة العمل : 400,000 دينار كويتي #سينمائيات_2020 #الكويت pic.twitter.com/zj6i4iqAeb — أحمد إسحاق (@AhmadKandari) ٢٦ أبريل ٢٠٢٠