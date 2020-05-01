قفز سعر برميل النفط الكويتي 97ر4 دولار ليبلغ 63ر18 دولار في تداولات يوم امس الخميس مقابل 66ر13 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لبرنت للتسليم في يونيو 73ر2 دولار أو 12 بالمئة إلى 27ر25 دولار للبرميل عند التسوية كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 78ر3 دولار أو 25 بالمئة لتبلغ 84ر18 دولار عند التسوية.