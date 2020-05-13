تبنت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء مجموعة من التوجيهات الإرشادية والتوصيات حول السياحة والنقل لمساعدة دول التكتل على رفع قيود السياحة والسفر تدريجيا التي فرضت بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وذكرت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان “أن تفشي الفيروس يضع صناعة السياحة في الاتحاد الأوروبي تحت ضغط غير مسبوق”.

وأوضحت ان “موسم الصيف القادم سيقدم للأوروبيين فرصة للحصول على بعض الراحة والاسترخاء والهواء النقي التي يحتاجونها بشدة مع الأصدقاء والعائلة ولفعل ذلك بطريقة آمنة هناك حاجة لبروتوكولات صارمة للصحة والسلامة”.

ووفقا للتوجيهات فإنه يتعين على الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي العمل سويا لإزالة حظر السفر تدريجيا والغاء عمليات التفتيش الحدودية مع المحافظة على إجراءات التصدي للفيروس.

وفي هذا الصدد قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي افتراضي “إننا نساعد السياحة الأوروبية على العودة إلى مسارها مع الحفاظ على الصحة والسلامة كما نقترح نهجا أوروبيا مشتركا لإدارة موسم صيف عام 2020 والذي سيكون صعبا للغاية.. مع تطوير نظام رقمي أكثر استدامة للسياحة في المستقبل”.

يذكر ان صناعة السياحة في أوروبا تسهم بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي وتعمل بها نحو 4ر2 مليون شركة.