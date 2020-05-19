أعلنت بورصة الكويت أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت البورصة في إعلان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء إن الدوام الرسمي سيبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.

وكانت جلسة اليوم قد أغلقت على ارتفاع مؤشر السوق العام 98ر68 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4894 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر1 في المئة.