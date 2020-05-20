نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عبدالعزيز شعيب صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم الأربعاء عن خطة لدى (الشؤون) لإلغاء نظام الكفيل مؤكدا أن تلك المعلومات عارية من الصحة تماما.

وقال شعيب في تصريح صحفي إن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لم ترفع مقترحا بهذه الخطة إلى مجلس الوزراء موضحا أن الأمر لا يعدو كونه دراسة تلقتها (الشؤون) بهذا الشأن وطلبت الوزارة إحالتها إلى جهات الدولة ذات الاختصاص.