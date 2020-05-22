أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الجمعة تصدير مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة أول شحنة من الفحم البترولي عالي الجودة إلى الأسواق العالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تصدير الشحنة تم عبر مرفأ ميناء الشعيبة بواسطة الباخرة (بولا إليسافيتا) وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات اللازمة للتصدير.

وأوضح العجمي أن الشحنة التي تبلغ كميتها 15 طنا متريا تعد باكورة إنتاج مشروع الوقود البيئي من وحدة إنتاج الفحم البترولي بمصفاة ميناء الأحمدي التي تم تشغيلها مطلع شهر أبريل الماضي بطاقة إنتاجية تصل إلى 37 ألف برميل يوميا.

ونوه في هذا الصدد بجهود العاملين في الشركة التي توجت بتصدير هذه الشحنة رغم تداعيات أزمة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والتي طالت تأثيراتها شركات القطاع النفطي الكويتي بشكل عام.

وأكد العجمي أن الشركة تبذل جهودا مستمرة لمواكبة معايير واشتراطات الأسواق العالمية لافتا إلى أن مشروع الوقود البيئي سيمكن الشركة من إنتاج منتجات عالية الجودة متوافقة مع هذه الاشتراطات تفتح أمام منتجاتها أسواقاً جديدة أكثر ربحية.

وأشاد العجمي بدور قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية مشيرا إلى نجاحه في الحصول على فرص تسويقية خارجية ذات عائدات مجزية للمنتجات النفطية الكويتية.

ويهدف مشروع الوقود البيئي الى تطوير إمكانات مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي لتكونا قادرتين على إنتاج 800 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية عالية الجودة والمتوافقة مع الاشتراطات والمقاييس البيئية العالمية ما من شأنه أن يسهم في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الشركة.

وتلبي هذه المنتجات الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف ويساعد المشروع على خلق فرص عمل للشباب الكويتي المؤهل كما يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وبالتالي تعزيز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط.