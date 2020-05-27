اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم الثلاثاء انها ستستأنف الرحلات الجوية الداخلية ابتداء من 31 مايو الجاري وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان ذلك جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واوضحت أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي وذلك لضمان رحلات آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة.

وأكدت أن ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت الهيئة عن أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين.

يذكر أن المملكة علقت رحلات الطيران الداخلي في 21 مارس الماضي في ظل جائحة (كورونا) باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.