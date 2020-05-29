الخطوط الكويتية : الاستغناء عن 1500 موظف من غير الكويتيين

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عن الاستغناء عن ما يقارب 1500 موظف من غير الكويتيين من مختلف القطاعات، وذلك بعد تأثير أزمة فيروس كورونا السلبي على التشغيل التجاري.

وتقدمت الشركة بالشكر والتقدير للمسرحين على ما بذلوه من عطاء ومجهود خلال فترة عملهم في الشركة، مؤكدة بأن اهتمامها بالموظفين يأتي على رأس أولوياتها وأن هذا القرار الصعب جاء نظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام حيث من المتوقع استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران.

وأعربت عن أملها سرعة انجلاء غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية جمعاء وما لحق بها من آثار سلبية مباشرة على الأوضاع الاقتصادية عامة وشركات الطيران بصفة خاصة.