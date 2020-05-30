أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن إضافة “14 صنفا جديدا باسعار مخفضة الى المواد المدرجة بالبطاقة التموينية من دون إضافة تكلفة على قيمة الدعم المقدم للدولة وذلك اعتبارا من الشهر المقبل”. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت ان القرار الذي يحمل رقم 106 لسنة 2020 ” “يهدف الى تقليل التكلفة على المستهلك و زيادة المخزون التمويني السلعي باضافة تلك الاصناف”.

وأوضح البيان أن القرار يهدف الى تشجيع الموردين بزيادة الاستيراد بناء قرار 371 لسنة 2020 بشأن اضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية باسعار مخفضة “وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بإدارج الدجاج واللحوم والزبيدي والهامور مع الربيان المجمدة وحليب الاطفال والشاي ضمن البطاقة التموينية للمواطنين بسعر منخفض بدون دعم”.

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تصرف قبل هذا القرار 171 صنفا عبر المواد البطاقة التموينية.