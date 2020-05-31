عمادي : وزارة الأوقاف تبدأ تجهيز المساجد من اليوم الأحد

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وتأكيدًا على ما صرح به وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، صرّح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد أسد عمادي بأن الوزارة بدأت من اليوم الأحد الموافق 31 مايو في تجهيز المساجد وفق الاشتراطات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، بما يتوافق مع فتاوى هيئة الإفتاء في الوزارة.

وقال عمادي في تصريح صحافي: تم التنسيق والتعاون مع وزارة الدفاع لتعقيم المساجد من اليوم الأحد، موضحاً أنه جار توفير المعقمات ليتم وضعها في مداخل المساجد، وكذلك توفير الكمامات للعاملين فيها، وتجهيز مواضع الصلاة لتحقيق التباعد بين المصلين.

وأوضح أن وزارة الأوقاف ستقوم بالإعلان عن موعد افتتاح المساجد بعد توفير جميع الاحتياجات واستكمال الاشتراطات، وذلك حفاظاً على سلامة المصلين، كما ستقوم الوزارة بتعليق التعليمات والارشادات الضرورية في المساجد والتي سيصدر بها قرار يوضح ما ينبغي التقيد به من قبل العاملين في المسجد وكذلك من المصلين.