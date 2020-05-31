تقدم النائب فيصل الكندري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأحد بطلب استجواب موجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي بصفته مكونا من محور واحد.

ويتعلق المحور وفق مقدمه ب”سوء إدارة العملية التعليمية في أزمة كورونا مما تسبب بالضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة”.

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.