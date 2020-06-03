ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 89 سنتا ليبلغ 90ر33 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 01ر33 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 25ر1 دولار أي ما يعادل 3ر3 بالمئة لتسجل عند التسوية 57ر39 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37ر1 دولار أي ما يعادل 9ر3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 81ر36 دولار للبرميل.