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“الصحة”: شفاء 1054 حالة من مرض كوفيد – 19 وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 18277

منذ 51 دقيقة
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة شفاء 1054 حالة من المصابين بمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 18277.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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