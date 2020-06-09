ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 18ر2 دولار ليبلغ 52ر37 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 34ر35 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انهت عقود خام برنت جلسة التداول امس منخفضة 50ر1 دولار بنسبة 6ر3 بالمئة لتسجل عند التسوية 80ر40 دولار للبرميل في حين هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36ر1 دولار بنسبة 4ر3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 19ر38 دولار للبرميل.