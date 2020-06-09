بريطانيا تتراجع عن قرار إعادة فتح المدارس وتؤجله لسبتمبر

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء تراجعها عن قرار اعادة فتح المدارس مع بداية الاسبوع المقبل بعدما اغلقت في مارس الماضي ضمن خطة الاغلاق العام لاحتواء انتشار فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

واوضح وزير التربية البريطاني غافين ويليامسون امام نواب البرلمان ان المدارس ليست كلها مستعدة لاستقبال جميع الطلاب مع الالتزام الصارم بإجراءات التباعد الجسدي.

وأكد ان التركيز الان بات منصبا على ضمان عودة المدارس للعمل بشكل عادي ابتداء من سبتمبر مع تأجيل الامتحانات الى العام الدارسي المقبل مضيفا ان وزارته ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان كل الترتيبات والاستعدادات خلال الاجازة الصيفية.

وسمحت الحكومة يوم الاثنين الماضي بعودة الطورين الابتدائيين الاول والسادس ورياض الاطفال الى مقاعد الدراسة غير ان ارقام وزارة التربية البريطانية كشفت عن ان حوالي نصف اجمالي المدارس فقط من اعادت فتح ابوابها بينما سجل غياب كبير بسبب احجام الاولياء عن ارسال أبنائهم.

وكان من المقرر ان يسمح لباقي مراحل التعليم وبخاصة طلاب السنة النهائية بالثانوي بالعودة للدراسة الاثنين المقبل قبل اجازة الصيف.

وكان اجمالي وفيات فيروس (كورونا المستجد) في بريطانيا بلغ وفق اخر حصيلة رسمية نشرت امس الاثنين 40597 حالة بينما بلغ عدد الاصابات المؤكدة 287399 حالة.