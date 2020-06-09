خبيرة بالصحة العالمية توضح تصريحات بشأن “المصابين بلا أعراض”

حاولت خبيرة بارزة في منظمة الصحة العالمية إزالة “سوء الفهم” بشأن تصريحات أدلت بها وفهم منها على نطاق واسع بأن من لا تظهر عليهم أعراض كوفيد- 19 نادرا ما ينقلون فيروس كورونا.

وشددت ماريا فان كيروف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ المعني بجائحة كورونا اليوم الثلاثاء على أنها كانت تشير فقط إلى دراسات محدودة وليس للمسألة بشكل كامل، في تصريحات أدلت بها أمس الاثنين.

تصريحات فان كيروف أمس الإثنين أثارت حيرة وتساؤلات بين مسؤولي الصحة الذين أوصوا، وفي بعض الأماكن، طالبوا بارتداء المواطنين للكمامات للحيلولة دون تفشي الفيروس.

الإيضاح الذي قدمته في ختام جلسة محادثة عبر صفحة تواصل اجتماعي خاصة بمنظمة الصحة العالمية أظهر أن الكثير من التساؤلات لا تزال مثارة حول ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم الأعراض مثل الحمى والسعال الجاف أو صعوبة التنفس يمكنهم نقل الفيروس لآخرين أم لا.

وقالت فان كيروف “ما كنت أشير إليه هو عدد محدود للغاية من الدراسات، دراستان او ثلاث نشرت، تحاول في الواقع تتبع الحالات غير مصحوبة بأعراض”.

وأضافت “هذه مجموعة صغيرة للغاية من الدراسات الفرعية، استخدمت عبارة “نادرة للغاية” وأعتقد أن ذلك آثار سوء فهم للقول إن نقل العدوى غير المصحوبة بأعراض امر نادر للغاية عالميا، ما كنت أشير إليه هو مجموعة فرعية من الدراسات”.