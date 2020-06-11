قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس اليوم الأربعاء إن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) “قد أخضعنا جميعا” مؤكدا أنه “جديد” ويتعلم الجميع منه مع مرور الوقت.

واضاف غيبريسيوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية ان المنظمة قد تعلمت الكثير من الفيروس “لكن لا يزال هناك الكثير الذي لا نعرفه عنه أيضا”.

واشار الى وجود أدلة جديدة على ان امكانية ان يكون الشخص حاملا للفيروس ولكن لا تبدو عليه اعراض المرض ثم ينقل الفيروس الى انسان آخر فتظهر عليه الاعراض.

وذكر ان هذا الفيروس جديد وان الجميع يتعلم منه مع مرور الوقت مؤكدا ان الثابت حتى الآن هو اهمية نشر الاختبارات التشخيصية للعثور على المصابين وعزلهم واختبارهم وتتبع جهات الاتصال الخاصة بهم وعزلهم ايضا “وهي الطريقة الأكثر أهمية لإيقاف انتقال العدوى”.

واشار الى نجاح العديد من البلدان في “قمع” انتقال الفيروس والسيطرة عليه بفضل الالتزام بتلك الخطوات.

وفي السياق ذاته اشار رئيس لجنة الطوارئ بالمنظمة مايكل رايان الى عدم وجود معلومات قاطعة حول تأثير درجات حرارة الطقس في مختلف دول العالم على سلوك الفيروس.