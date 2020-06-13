انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13ر2 دولار ليبلغ 02ر33 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 15ر35 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية خام برنت أمس عند 73ر38 دولار للبرميل بارتفاع 18 سنتا في حين جرت تسوية الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 26ر36 دولار للبرميل بانخفاض 8 سنتات.