قالت هيئة أسواق المال الكويتية إن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال (إم.إس.سي.آي) لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى أصدرت اليوم الثلاثاء ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الأسواق تذكيرا بأن تنفيذ ترقية الكويت إلى (الأسواق الناشئة) سيتم في شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن هذه الخطوة ستكون في موعدها كما كان مقررا من قبل.

وبحسب بيان سابق لهيئة أسواق المال صدر في 9 أبريل الماضي فإن قرار التأجيل جاء بسبب الآثار الضخمة التي أحدثها انتشار وباء كورونا عالميا على قدرة المستثمرين المؤسسيين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم.

ووفقا للبيان المشار إليه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار الفيروس حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية في المؤشرات في مايو 2020.

وانطلقت رحلة ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة في شهر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكويتية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وتقوم الهيئة بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.