أطلق بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين دليلا إرشاديا شاملا لبروتوكولات عودة الأعمال في مقره اضافة الى إشرافه على إعداد دليل مماثل يشمل بروتوكولات عودة الأعمال في مقرات البنوك وفروعها.

وقال (المركزي) في بيان صحفي ان إطلاق هذا الدليل يأتي في إطار حرصه على عودة آمنة ومنظمة لموظفي القطاع المصرفي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومع بداية المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية التي ستبدأ يوم غد الثلاثاء.

وأكد نجاح جهوده في المحافظة على انسيابية الأعمال واستمراريتها على مستوى البنك المركزي كذلك على مستوى القطاع المصرفي طيلة مرحلة الإغلاق الجزئي والشامل إذ لم تتوقف الخدمات المصرفية الأساسية سواء تلك المقدمة للجهات الحكومية أو القطاع الخاص والأفراد من خلال القنوات الإلكترونية نظرا للدور الحيوي لهذا القطاع.

وأشار إلى أنه مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي أعلنتها السلطات الصحية تقع على عاتق القطاع المصرفي مسؤولية كبيرة للمساهمة في التعافي من الآثار الاقتصادية لفيروس (كورونا).

وافاد انه استعدادا لعودة موظفي القطاع المصرفي التدريجية إلى أعمالهم بادر (المركزي) بالتنسيق مع اتحاد مصارف الكويت إلى تشكيل لجنة برئاسته وعضوية بعض البنوك الكويتية لوضع دليل إرشادي شامل للعودة التدريجية وفق أفضل معايير السلامة.

واوضح ان ذلك استدعى قيام البنوك الكويتية بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية الذي يقدم استشاراته في هذا الشأن إلى أكثر من 40 حكومة حول العالم بهدف المساهمة في دراسة الممارسات العالمية والتدابير المتبعة في هذا الشأن.

وذكر (المركزي) أنه أشرف على إعداد اللجنة لدليل إرشادي يتألف من 86 بروتوكولا مخصصا للعاملين في القطاع المصرفي اضافة إلى دليل مماثل لعملاء البنوك.

وأوضح انه اعد من جانبه دليلا ارشاديا شاملا لعودة موظفيه يتضمن 69 بروتوكولا بهدف ضمان سلامة بيئة العمل وتوافقها مع أعلى المعايير العالمية مع الحرص على رفع مستوى الوعي بأهمية اتباع الممارسات الوقائية السليمة مثل الالتزام بالتباعد الجسدي واستخدام الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من الممارسات للحد من مخاطر انتقال العدوى.

ونوه بتعاون البنوك الكويتية استعدادا للمرحلة القادمة مؤكدا أهمية الحرص على تطبيق جميع التدابير والإجراءات الواردة في الأدلة الإرشادية سواء من جانب الموظفين أو المراجعين لضمان سلامة الجميع.