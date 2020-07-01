أعلنت شركة (إيرباص) الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الثلاثاء أنها ستضطر لخفض 15 الف وظيفة بحلول صيف العام المقبل بسبب الانكماش الاقتصادي الذي سببته جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت (إيرباص) في بيان إنها ستحاول عدم تسريح عمالة بشكل مباشر لكنها لا تضمن حدوث ذلك.

وسيؤدي اعتزام عملاق صناعة الطائرات الاوروبي خفض الوظائف لفقدان خمسة الاف وظيفة في فرنسا خاصة في مصنع تولوز ومثلها تقريبا في المانيا و1700 في بريطانيا و900 في اسبانيا وأعداد أخرى في باقي أنحاء أوروبا في ضوء امتداد التخفيضات إلى المقاولين من الباطن.

وتقدر الشرك تراجع نشاط الطائرات التجارية بنسبة 40 بالمئة بسبب تداعيات الجائحة وأفادت (إيرباص) بأن خفض الوظائف سيتم في موعد أقصاه صيف 2021.

ورغم أن الشركة تلقت دعما حكوميا للتخفيف من تأثير الأزمة لكنه لم يكن بالقدر الكافي لمنع خفض الوظائف.