سجلت الولايات المتحدة الامريكية أكثر من 1200 حالة وفاة بالإضافة إلى ما يزيد عن 44 ألف اصابة جديدة بعدوى فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

واوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا أن الولايات المتحدة سجلت 1277 حالة وفاة بالإضافة إلى 44766 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.

واشارت إلى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك في الولايات المتحدة إلى 127425 وفاة و2635538 إصابة.