“الجنايات” تبرئ خالد الملا من الإساءة إلى القضاء بكلمات تغنى بها في برنامج تلفزيوني

برأت محكمة الجنايات الفنان خالد الملا والإعلامي الزميل أحمد الفضلي من الإساءة إلى القضاء خلال لقاء تلفزيوني بث خلال يونيو العام الماضي على قناة atv.

وكانت النيابة العامة قد واجهت الملا بتهمة الإساءة إلى القضاء من خلال كلمات تغنى بها خلال استضافته في أحد برامج القناة، فيما واجهت الآخر بتهم تتعلق بمخالفة قانون المرئي والمسموع بصفته المسؤول عن القناة.

وأنكر الملا حينها الاتهام جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاة الكويتيين الذين يعتز بهم بل قصد بكلامه قضاة خارج البلاد بالإضافة إلى الأشخاص المزورين، كل في مجاله.