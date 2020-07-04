بعد الحجر المنزلي.. كيف تتخلص من الوزن الزائد؟

دفعت ملازمة المنازل للوقاية من وباء كورونا الكثير من الناس إلى التنفيس عن توترهم من خلال تناول الطعام، لكن العودة للحياة الطبيعية قد تكون أيضا سببا في زيادة الوزن، في حال لم يتم اتباع خطوات جادة لاستعادة الرشاقة، ورفع مستوى الطاقة والنشاط.

وفي هذا الصدد، أوضحت أخصائية التغذية والرياضة، الدكتورة ريما السلمان، أن إنقاص الوزن يجب أن يكون ضمن “هدف وخطة محددة”.

وأشارت إلى أن هناك، على سبيل المثال، خطط قصيرة المدى لمن زاد وزنه قليلا، لكن لا بد من وجود خطة طويلة الأمد لمن يعاني زيادة في الوزن تزيد عن 8 أو 10 كليوغرامات.

وأوضحت في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، أنه يجب تنظيم مواعيد وجبات الطعام الرئيسية، من فطور وغداء وعشاء، بالإضافة إلى تنظيم أوقات الوجبات الخفيفة. وأشارت إلى أنه في حال كان الهدف إنقاص بضعة كليوغرامات فقط، فيجب عدم تقليل النشويات ووضع البروتنيات في كافة الوجبات، لأنها تمنح إحساسا بالشبع أسرع، والاكتفاء بالنشويات في وجبتي الفطور والغداء.

كما ينبغي إيجاد توازن بين الطافة المكتسبة والطافة المصروفة، عن طريق حساب بسبط. وتابعت: “إذا كان الشخص لا يلعب الرياضة ، يمكنه حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها من خلال ضرب وزنه بعشرين، ليعرف كمية السعرات الحرارية التي يجب أن يتناولها، أما إذا كان يواظب على ممارسة رياضة فيضرب وزنه بثلاثين”.

وشددت السلمان على ضرورة ممارسة الرياضة حتى لو كانت مجرد مشي، منوهة إلى أن مشي 10 آلاف خطوة يوميا يعطي نتائج جيدة على صعيد إنقاص الوزن. وضمن نصائح أخرى لإنقاص الوزن، يوصي خبراء التغذية الأشخاص الذين يميلون إلى تناول الطعام عندما لا يكونوا جائعين، بالبحث عن وسيلة أخرى للإلهاء، وتدوين الطعام الذي يتم تناوله.

كما ينصح بتناول 3 وجبات رئيسية مع وجبة خفيفة واحدة في اليوم، واستخدام الأطباق الصغيرة للمساعدة في تناول كميات أقل من الطعام.

وفي حال كان الشخص في عجلة من أمره، فيكتفي بتناول قطعة من الفاكهة، كما ينبغي التأكد من احتواء الطعام على الحبوب الكاملة والبروتينات والفواكه والخضراوات.

وعند الرغبة في تناول الطعام خارج المنزل، ينصح خبراء التغذية بما يلي:

– اختيار المطاعم التي تقدم أطعمة صحية. – بدء تناول الوجبة بالسلطة مع نكهات خفيفة كالخردل أو عصير الليمون. – البحث في لائحة المطعم عن الأطعمة المشوية أو المطهوة على البخار. – تجنب المشروبات التي تحتوي على الشوكولاتة والكراميل في المقاهي. – تجنب المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة . – الالتزام بالقهوة السوداء أو الشاي أو المشروبات العشبية.

سكاي نيوز عربية