اعلنت الإمارات اليوم السبت اطلاق برنامج (نوابغ الفضاء العرب) كأول برنامج عربي يعنى باحتضان المواهب العربية وتأهيلهم للعمل في مجال الصناعات الفضائية وتقنياتها.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله ان البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الفرص المستقبلية التي يحملها قطاع علوم الفضاء على مستوى المنطقة من خلال احتضان نخبة من العقول العربية “التي تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي”.

وأشار الشيخ محمد بن راشد الى ان البرنامج يتزامن مع إطلاق الإمارات (مسبار الامل) خلال الأيام القادمة والذي سيكون اول مسبار عربي ينطلق الى كوكب المريخ مؤكدا ان الجهود التي تبذلها بلاده تهدف الى “استئناف جزء من حضارتنا العلمية العربية”.

ويوفر برنامج (نوابغ الفضاء العرب) الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء تدريبا مكثفا يستهدف الشباب العربي من الدارسين المختصين والباحثين من أصحاب العقول الإبداعية الخلاقة.

وبحسب وكالة الفضاء الإماراتية فان الشباب العربي الذي لديه شغف بمجال علوم الفضاء وتطبيقاتها ويتمتع بالموهبة العلمية يمكنه التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني المعد لذلك (ArabsToSpace.com).

ويقدم برنامج (نوابغ الفضاء العرب) قائمة مزايا خاصة للمواهب والكفاءات العلمية العربية تشمل التدريب في علوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى المعايير العالمية وإقامة مدتها ثلاث سنوات في دولة الإمارات مغطاة التكاليف بالإضافة إلى حصولهم على منح تعليمية وحوافز مالية ومساهمتهم في بناء مجموعة أقمار صناعية متقدمة في الإمارات وتوفير فرص مهنية مستقبلية لهم.

ويتزامن إطلاق البرنامج مع بدء العد التنازلي لموعد إطلاق (مسبار الأمل) المقرر في 15 يوليو الجاري ليكون أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر تطلقه الإمارات ويحمل طموح العرب نحو استكشاف الفضاء الخارجي.

وتأسست وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 وتعمل على تنظيم وتطوير قطاع الفضاء في الإمارات من خلال دعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء إضافة الى تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء.