الكويت – 15 – 7 (كونا) — أعلنت مجموعة زين للاتصالات الكويتية اليوم الأربعاء تحقيقها 84 مليون دينار كويتي (نحو 273 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري بربحية 19 فلسا للسهم الواحد بانخفاض قدره 14 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة (زين) أحمد الطاحوس في بيان صحفي إن الإيرادات المجمعة بلغت 787 مليون دينار (نحو 6ر2 مليار دولار) بانخفاض قدره 3 في المئة خلال نفس الفترة من 2019.

وأضاف الطاحوس أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب والفوائد والاستهلاكات بلغ 336 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) بانخفاض قدره 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن المجموعة حققت هذه النتائج المالية المجمعة رغم حجم التحديات التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية مستدركا أن مجلس الإدارة استهدف حماية عمليات المجموعة من هذه التحديات عبر تبني إجراءات احترازية.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة (زين) بدر الخرافي وفقا للبيان إنه رغم التأثيرات التي تسببت فيها جائحة كورونا على القطاعات الاستثمارية والتجارية إلا أن قطاع الاتصالات كان أقل تأثرا بهذه الأوضاع عن غيره من القطاعات الأخرى.

وأضاف الخرافي أن عمليات المجموعة نجحت في التعامل مع هذه المتغيرات الاستثنائية وامتصاص الجزء الأكبر من هذه التداعيات بفضل استراتيجيتها في الاستثمار بالقطاع الرقمي والابتكارات التكنولوجية التي تمثل التوجه الجديد لقطاع الأعمال. (النهاية) س خ م / م ص ع