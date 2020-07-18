أعلنت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم السبت استمرار تكوين مخزون استراتيجي للكمامات الواقية لمدة ستة أشهر وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن إنتاج المصانع المحلية اليومية لثمانية مصانع وحرف محلية يقدر بأكثر من خمسة ملايين كمام يوميا مضيفة أن هناك 522 طنا من المواد الاولية المتوفرة حاليا لدى المنشآت الصناعية و133 طنا من المواد الأولية المستوردة لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضحت أنه من بداية الازمة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا كان هناك مصنع واحد فقط لصناعة الكمامات وأصبح عددها الآن تسعة مصانع.

وأكدت الهيئة دعمها للمصانع الوطنية عبر تسهيل عملية الموافقات للمنشآت الصناعية لإنتاج المادة الأساسية لإنتاج للكمامات فضلا عن توفير المخزون الاستراتيجي اللازم للمواطنين والمقيمين.

وذكرت أن تلك المصانع المحلية جاءت بتنسيق مع وزارة الصحة للحصول على مطابقة مواصفات المنتج والاشتراطات الخاصة به مؤكدة أن القطاع الصناعي يؤدي دورا بارزا في مواجهة تخفيف أثر تلك الأزمات.

وشددت على دعم المنتج المحلي عالميا من خلال السماح بالتصدير لما يفيض عن حاجة البلاد لاستمرار تغطية التكلفة التشغيلية والانتشار.