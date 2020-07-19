“النيابة” تحجز قيادي الداخلية بقضية النائب البنغلاديشي 21 يوما

أمرت النيابة العامة بحجز قيادي وزارة الداخلية المتهم بتلقي رشاوى بقضية النائب البنغلاديشي، لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.

كما أمر قاضي تجديد الحبس اليوم باستمرار حبس النائب البنغلاديشي ومحاسب شركته وقيادي هيئة القوى العاملة والمرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة، لمدة أسبوعين بقضية الاتجار بالبشر على أن يعرضوا عليه مجددا في الثاني من أغسطس المقبل.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهم الأول ومحاسبه بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر فيما حققت مع الآخرين بتهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.