“دكان كيدز” تدعم التوجه الحكومي لمواجهة انتشار فيروس كورونا

دفعت جائحة كورونا العالم إلى مواجهة أزمة مالية جديدة خانقة ، و التي كان لها وقع كبير جدا حيث أضرت بالاقتصاد المحلي و العالمي ، و أصبحت تهدد العالم بالركود الاقتصادي ، و كل ذلك كان بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي وهذا ما جعل الحكومات تتخذ إجراءات و سياسات لكي تقوم باحتواء العدوى حتى لا ينتشر الفيروس أكثر.

ومن أهمها ، إغلاق المحلات في أوقات محددة حسب قانون الطوارئ ، و فرض على الموظفين والعمال ممارسة التباعد الاجتماعي و الالتزام بالنظافة في حياتهم الشخصية ، لأن الالتزام بهذه التوصيات

تساعد على تخفيف من سرعة انتشار العدوى ، و خطر الإصابة بهذا الفيروس.

و قد دعمت العديد من الشركات هذا التوجه الحكومي ، و خاصة شركات النسيج و الخياطة و الملابس وملابس الأطفال و الأحذية و الإكسسوارات بسبب هذه الأزمة ، و من بين هذه الشركات التجارية ، دكان كيدز المشهورة ببيع ملابس الأطفال و لوازمها التي تحمل علامة تجارية باسم DEKANKIDS و تعتمد على الصناعة المحلية و تقدم الجودة العالمية و هذا ما يجعلها تتميز عن غيرها من الشركات الأخرى .

و لتفادي الازدحام التسويقي و التجمعات في فترة الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد و ممارسة التباعد الاجتماعي أضافت شركة دكان كيدز مجموعة من منتجات جديدة في متجرها الإلكتروني ، و قد قامت بتوسيع شبكتها لوجستية لمساعدة عملائها للتسوق في أحسن الظروف و تخفيف العناء عنهم بسبب خوفهم من التعرض للإصابة بالفيروس المعدي ، و بهذا الإجراء أصبحت الشركة تخدم الكثير من الدول ، متخذة إجراءات السلامة و الوقاية من الفيروس التي توصي بها الحكومات ، و كل ذلك من أجل ضمان صحة عملائها في الأوضاع القائمة في وقتنا الحالي.

يتميز هذا المتجر الإلكتروني عن باقي المتاجر الإلكترونية الأخرى بسياسة الاسترجاع و التبديل التي تشجع الزبائن على الشراء بكل أريحية لأنها تضمن لهم حقوقهم في حالة أراد المشتري استبدال أو استرجاع مشترياته التي لم تنال إعجابه ، كما تتم هذه السياسة بمرونة و سهولة.

يتم الشحن مجانا في حالة كانت قيمة السلع أو البضائع أكثر من ثمانون دينار كويتي ، كما يتم الشحن لجميع مدن و مناطق الكويت دولة و خارجها أي باقي دول العالم.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للزبائن الحصول على كل ما يتعلق بالأطفال كالملابس و لوازمها في متجر شركة دكان كيدز من خلال زيارة موقعهم الإلكتروني www.dekankids.com دون الحاجة إلى تصفح مواقع و متاجر إلكترونية أخرى تهتم بنفس المجال أي التي تهتم بتصميم ملابس الأطفال و بيعها ، كما يمكن العثور على الشركة و التواصل معها عبر حسابها الرسمي على الانستغرام باسم Dekankids.