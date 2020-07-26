أعلن مدير إدارة البرامج الثقافية والدينية في تلفزيون دولة الكويت أسامة المخيال إنجاز الإدارة برامج ثقافية خاصة تجسد اهتمامها البالغ بذكرى الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 ومنها إنجاز فيلمي (شروق) و(معركة الجسور).

وقال المخيال في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الإدارة فرغت من تصوير فيلم وثائقي بعنوان (شروق) يتناول قصة استشهاد الشهيد أحمد قبازرد والتضحيات الكبرى التى قدمها للكويت الغالية.

وأوضح أنه تم إنجاز فيلم (معركة الجسور) وهو فيلم وثائقي أيضا يتناول تاريخ معركة الجسور إحدى أهم المواجهات العسكرية التى تصدى لها الجيش الكويتي عام 1990 ضد قوات الغزو العراقي مشيرا إلى أن العمل من إخراج حمد النوري وبطولة عدد بارز من نجوم الوسط الفني ومنهم الفنان عبدالرحمن العقل الذي سيجسد شخصية اللواء ركن الراحل سالم سعود السرور وبمشاركة الفنان خالد البريكي.

وأوضح أن توجيهات قيادات وزارة الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ناصر الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي شكلت حافزا ومنهجية عمل من أجل تقديم نتاجات رفيعة المستوى تؤكد على التضحيات الجسام التى قدمها أبناء الكويت الغالية من أجل الذود عنها وحمايتها من جنود الاحتلال الغاشم .

وعلى صعيد آخر أعرب المخيال عن سعادته الغامرة بالنجاحات الإعلامية الكبرى التي حققها التلفزيون والإعلام الكويتي ككل في هذه المرحلة المهمة من تاريخه ومسيرته من خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) التي أصابت العالم وجهود أبناء الإعلام الكويتي في الصفوف الأولى إلى جوار إخوانهم وزملائهم في بقية القطاعات والوزارات والجهات الرسمية والخاصة.