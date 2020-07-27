أعلنت شركة بورصة الكويت تعطيل أعمال السوق اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو 2020 حتى يوم الاثنين المقبل وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين انها ستستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

وتأسست بورصة الكويت في أبريل من عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في 20 نوفمبر 2013.

وحلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.