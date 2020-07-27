بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي اليوم الاثنين في اجتماعها الخامس برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح الاستعدادات النهائية لانطلاق التشغيل التجاري يوم السبت المقبل.

وقال مقرر اللجنة العليا سعد العتيبي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع استعرض تحديد المسؤوليات لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية العاملة في مطار الكويت التي جاءت في الدليل الإرشادي للجهات العاملة الذي تم اعتماده بشكل نهائي.

وأضاف العتيبي أن اللجنة أصدرت اليوم الدليل الإرشادي الخاص بالمسافرين باللغتين العربية والإنجليزية والذي يتضمن إرشادات وتعليمات عامة وتعليمات ومتطلبات رحلات المغادرة وتعليمات ومتطلبات رحلات الوصول والأسئلة والاستفسارات) حيث سيتم نشره في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أنه تم اطلاق منصة جديدة للمسافرين على شبكة الإنترنت باسم (كويت – مسافر) لتقديم الخدمات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين المغادرين والقادمين.

وأوضح أنه ينبغي على جميع المسافرين التسجيل بالموقع المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية وللتسجيل من خلال الموقع التالي (kuwaitmosafer.com ) وإدخال البيانات المطلوبة عن تفاصيل رحلة الطيران التي ستسمح لهم بحجز المواعيد لاختبار ال (PCR) عند الحاجة.

وأكد العتيبي أن اللجنة اعتمد عدة متطلبات لإعادة التشغيل التجاري منها منصة (كويت – مسافر) الذي تم طرحه أخيرا لتسهيل إجراءات السفر وإصدار كل الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجهات الحكومية وشركات الطيران.

وشدد على أهمية تقيد المسافرين بالاشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي داخل مباني المطار.