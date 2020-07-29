أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة اجيليتي عن إطلاق بوابة إلكترونية لإنشاء المتاجر الالكترونية وإدارة خدمات الدفع والخدمات اللوجستية عبر الانترنت.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن إطلاق البوابة Bee3kw.com الرقمية يوفر كل المصادر التي تتيح للشركات الصغيرة انشاء متاجر إلكترونية لزيادة مبيعاتها بالبيع عبر شبكة الانترنت إذ يوفر لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة النصائح والأدوات التي ستساعدهم على بدء أعمالهم.

وأوضح البيان أن موقع Bee3kw.com يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من البيع التقليدي المباشر إلى البيع الإلكتروني بسرعة وذلك عبر التعاون مع عدد من شركاء التجارة الالكترونية الاقليمين بربط المبادرين بالموارد والمطورين والمنصات.

وأشار الى امكانية حصول الشركات الصغيرة من خلال الموقع على المساعدة اللازمة لبناء المتاجر الإلكترونية والتسويق وإطلاق العلامات التجارية ومباشرة التجارة الإلكترونية وإدارة خدمات الدفع وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية.

ونقل البيان عن مدير عام الصندوق مناف المنيفي قوله إن الصندوق حريص على تقديم خدمات جديدة في كل المجالات التي يستفيد منها المبادرين تماشيا مع تطورات السوق المحلي والعالمي في كل الظروف لاسيما الخدمات ذات الجودة العالية بجميع نواحيها الفنية والخدماتية والاعلانية.

وأكد المنيفي الحرص أيضا على دعم مبادري الصندوق لخوض تجربة التجارة الإلكترونية حيث سيتم تقديم برامج تدريبية من خلال هذه المبادرة لتمكينهم من البدأ بالدخول في عالم التجارة الإلكترونية بتوازن وثقة ودراية تامة.

وأعلن أن هذه المبادرة هي بداية لتعاون الصندوق الوطني مع القطاع الخاص في مجال التجارة الإلكترونية موضحا أن الباب مفتوح للتعاون مع مزودي الخدمات من الشركات الوطنية الراغبة بتقديم عروض وخدمات خاصة للمبادرين الكويتيين الذي يعتبرهم الصندوق نواة الاقتصاد في المستقبل.

من جهتها قالت رئيس مجلس إدارة شركة اجيليتي هنادي الصالح وفق البيان إن البيع عبر الإنترنت يعد مفتاحا للاستمرار والنمو للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الأزمة الحالية.

وأضافت الصالح أن تكيف التجار بشكل أسرع عبر بناء متاجر رقمية جذابة وفعالة ومنخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام يزيد من احتمال نمو مبيعاتهم وازدهار أعمالهم في البيئة الحالية وفي المستقبل.

وأشارت الى أن المبادرة ستتيح للمبادرين أكثر من 10 دورات تدريبية تتناول جوانب فنية مختلفة تمكنهم من الانتقال السلس للبيع الإلكتروني.