اعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد اغلاق 33 محلا تجاريا اغلاقا اداريا في منطقة المباركية لمخالفتها لائحة المحلات والاعلانات بالبلدية والاشتراطات الصحية.

واوضح رئيس قسم التفتيش بادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية عايش المطيري في بيان صحفي أن المفتشين بمراقبة المحلات والاعلانات خلال الفترتين الصباحية والمسائية نفذوا جولات ميدانية على المحلات بمنطقة المباركية للتأكد من مدى تطبيق الشروط والضوابط.

واضاف المطيري ان الفرق الرقابية فتشت عن مدى التزام تلك المحال بالتدابير والاجراءات الاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة مبينا ان هذه الجولات أسفرت عن تحرير 33 مخالفة.

ودعا أصحاب المحلات بضرورة التنبيه على العاملين الالتزام بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي حرصا على سلامتهم وسلامة الجمهور فضلا عن الالتزام بلائحة المحلات والاعلانات تجنبا للمخالفة والغرامة.

ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة في البلدية في بيان مماثل المواطنين والمقيمين للاتصال على الخط الساخن (139) أو التواصل عبر حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب (24727732) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.