اعلنت ادارة الجمارك السعودية اليوم الاثنين تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات وذلك بالسماح بدخول جميع الشاحنات عبر المنافذ البرية من دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل سلعا تكون وجهتها النهائية المملكة.

واوضحت ادارة الجمارك في بيان صحفي “سيتم الاكتفاء فقط بتقييم وجود أعراض اشتباه بإصابة سائقي الشاحنات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)” وذلك تطبيقا لمقررات مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي حول تخفيف تلك الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن الجمارك السعودية عملت منذ بدء تداعيات جائحة (كورونا) على تطبيق عدد من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ البرية لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري”.

واوضحت ان تلك الضوابط التي جرى اتخاذها تمثلت “في إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية باستثناء الشاحنات التي تحمل السلع الأساسية كالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية”.