عصف انفجار بيروت يطال منازل المشاهير

الانفجار الكارثي الذي هز عاصمة بلاد الأرز أمس، لم يوفر أذاه فنانيها ومشاهيرها، فقد طالت عصفته منازلهم وفيلاتهم وحطمت أثاث بيوتهم مثلهم مثل غيرهم من اللبنانيين الثكلى بالحجر والبشر.

واستفاق اللبنانيون اليوم وهم بحالة من الصدمة والقلق بعد صعقة الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس الثلاثاء وعمق جراحها.. وبينما سادت حالة من الذهول والذعر في طول البلاد وعرضها، سارع مشاهير لبنان لطمأنة متابعيهم وإبلاغهم بما أفسده الانفجار وما دمره داخل منازلهم وممتلكاتهم.

وكشفت الفنانة إليسا عبر حسابها في تويتر عن الدمار الذي حل بمنزلها بعد انفجار بيروت، وعلقت قائلة: “انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟”.

محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان

وتابعت: “محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار.. أنا الحمدلله بخير وان شاء لله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان”.

من جهتها طمأنت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بعد انفجار بيروت، وقالت إنها لم تكن متواجدة في منزلها، ولكن منزلها لم ينج من الانفجار، ونشرت فيديو استعرضت خلاله الخسائر الكبيرة في المنزل وآثار تدميره بعد الانفجار الضخم.

وكتبت هيفاء: “‏اللي صار اليوم ب ‎#بيروت بيبكّي الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار.

وأصيبت روبي مديرة منزلها، بإصابات شديدة في العين والرأس، وطلبت هيفاء من معجبيها ومتابعيها الصلاة من أجلها من خلال مقاطع الفيديو التي تم نشرها على حسابها على موقع Instagram.

وأضافت: “بيتي بجانب الانفجار. كلنا بخير ومصير الله وما فعلناه”.

كما نشر الفنان جاد شويري صورة لشقته في بيروت بعد تعرضها للدمار، وقال إنه نجا من الموت وطمأن الجميع على حالته الصحية، وأضاف أنه لا يستطيع التواصل مع الجميع للاطمئنان عليهم وطمأنتهم، ووصف ما حدث في الانفجار بأحداث نهاية العالم.

وامتدت آثار انفجار بيروت إلى عدة ممتلكات ومنشآت تابعة للنجوم والمشاهير في بيروت ومنها مقر خبيرة التجميل هالة عجم، والتي نشرت فيديو وصورا للخسائر التي لحقت بمقرها، ونفس الحال لمصمم الأزياء العالمي زهير مراد وغيرهم.

كما استعرضت المغنية دومينيك حوراني الآثار التي لحقت بمنزلها أثناء الانفجار.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي