الهلال يحسم ديربي الرياض برباعية أمام النصر

سحق فريق الهلال جاره وملاحقه النصر 4_1، مساء اليوم الأربعاء في ديربي الرياض الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وحضرت رباعية فريق الهلال بمرمى النصر، بواسطة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو الهدفين الأول والثالث والفرنسي جوميز الهدفين الثاني ( ركلة جزاء) والرابع بالدقائق 35 و55 و60 و80، فيما سجل هدفي هدف النصر الوحيد سلطان الغنام بالدقيقة 45+1.

ليرفع فريق الهلال رصيده إلى 54 نقطة مواصلا تصدره لترتيب الدوري السعودي للمحترفين وبفارق تسعة نقاط كاملة عن وصيفه النصر، قبل 7 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

الشوط الأول:

البداية كانت سريعة من الفريقين، فكانت الهجمة الأولى نصراوية حينما وصلت تمريرة عند يحيى الشهري الذي أطلق تسديدة مرت بعيدة عن المرمى الهلالي.

قبل أن يتبادل الفريقين السيطرة على الكرة، وأتيحت فرصة للبرازيلي كارلوس إدواردو ولكن الحارس النصراوي براد جونز اغلق عليه زاوية التسديد ليمررها ويقطعها الدفاع.

وكاد جيوفينكو يسجل هدف أول للهلال بالدقيقة 20، بعد تمريرة حريرية من كارلوس إدواردو انفرد على اثرها وسدد كرة قوية بيسراه ولكن الحارس براد جونز ابعدها لضربة ركنية.

واستمرت الخطورة الهلالية على دفاعات النصر عبر جيوفينكو وبافيتمبي جوميز، ولكن لم يسفر ذلك عن أي جديد، وظل التعادل سلبيا.

وطالب عبدالرزاق حمدالله بالحصول على ركلة جزاء في أكثر من كرة مشتركة مع المدافع الكوري جانج هيون سو، ولكن الحكم رفض ذلك وطالب باستمرار اللعب.

حملت الدقيقة 30، اخطر الهجمات النصراوية عبر عبدالرزاق حمدالله الذي انطلق بسرعته ومررها ليحيى الشهري داخل منطقة الجزاء الذي لعبها لحمدالله مجددا بطريقة جميلة ولكن الحارس عبدالله المعيوف خرج بالوقت المناسب وامسك بالكرة على مرتين قبل وصولها للهداف المغربي.

وبالدقيقة 35، سجل الإيطالي جيوفينكو هدف الهلال الأول بعد تمريرة أرضية من الجهة اليمنى للبريك استلمها سيبا داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه أرضية زاحفة متقنة على يمين الحارس النصراوي.

وكاد النصر يضيف هدف التعادل قبل ستة دقائق، بعد خطأ من جانج هيون سو ولكن الكوري عاد وأبعد تمريرة حمدالله قبل وصولها لجوليانو المواجه للمرمى الخالي.

ووضحت الانفعال الشديد على حمدالله وهو ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على سلمان الفرج، واعقبها مناوشات مع لاعبي الهلال، ودخوله في حديث مع الحكم.

قبل أن تحمل الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، هدف التعادل للنصر عبر سلطان الغنام بعد تمريرة من جوليانو للغنام المنطلق داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية بيمناه تغالط الحارس المعيوف وتسكن الشباك الهلالية، ليحسم التعادل الإيجابي 1/1 الشوط الأول.

الشوط الثاني:

كاد النصر يضيف هدف التقدم الثاني بعد عرضية متقنة من أمرابط من الجهة اليمنى تابعها جوليانو برأسية جميلة علت العارضة بقليل.

وبالدقيقة 51، سنحت فرصة للتهديف للهلال بعد تمريرة وصلت لسالم الدوسري داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها برعونة بيمناه بعيدا عن المرمى النصراوي.

وقرر الحكم الفرنسي بينوا باستين، احتساب ركلة جزاء لصالح جيوفينكو بعد العودة لتقنية الفيديو نظير تدخل عبدالإله العمري وبيتروس القوي، لينبري لها جوميز ويسددها بيمناه جميلة على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم الثاني للزعيم بالدقيقة 55.

قبل أن يضيف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث للهلال بالدقيقة 60، بعد استغلاله خلخلة دفاعية نصراوية داخل منطقة الجزاء ومتابعته لتمريرة جانج بلمسة مباشرة بالشباك النصراوية.

وقام روي فيتوريا مدرب النصر، باجراء أولى تبديلاته بخروج يحيى الشهري والزج بالنيجيري أحمد موسى.

وكاد نورالدين أمرابط يقلص الفارق بهدف ثاني للنصر بعد مجهود مهاري رائع ولكن تسديدته اصطدمت بمدافع الهلال البليهي وخرجت لضربة ركنية.

وألغى الحكم هدفا نصراويا سجله بيتروس بضربة رأسية بداعي التسلل.

وبالدقيقة 69، دخل أندريه كاريلو وخرج سيباستيان جيوفينكو، في أولى التغييرات الهلالية.

واهدر حمدالله فرصة خطيرة بعدما مر بمهارة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة بيسراه ولكنها مرت بعيدة عن المرمى الهلالي.

وقام المدرب فيتوريا بتبديلين، بدخول مختار علي وخالد الغنام وخروج بيتروس وعبدالله الخيبري.

وحملت الدقيقة 80، هدف شخصي ثاني لجوميز ورابع للهلال بعد كرة رائعة من سالم الدوسري من الجهة اليسرى ومتابعة للأسد الفرنسي بتسديدة مباشرة بيمناه جميلة ضربت العارضة وسكنت الشباك النصراوية.

وحضرت التبديلات الهلالية، بخروج كارلوس إدواردو وبافيتمبي جوميز ودخول محمد كنو وصالح الشهري.

ورغم المحاولات الهجومية من الطرفين، ولكن النتيجة ظلت كما هي ولم تتغير، لينتهي اللقاء بفوز الهلال على النصر 4_1.