أعلنت شركة (ايرباص) الاوروبية لصناعة الطائرات اليوم الخميس انها لم تتلق سوى اربع طلبيات لشراء طائرات جديدة في يوليو الماضي وذلك في انعكاس لحالة الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد19).

وذكرت (ايرباص) في بيان أنها “سجلت أربع طلبيات جديدة في يوليو الماضي” مشيرة في الوقت نفسه الى انها سلمت 49 طائرة لشركات طيران من بينها الخطوط الجوية المصرية (مصر للطيران) والخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط).

وأضافت انه منذ بداية العام الجاري بلغ صافي طلبيات شراء الطائرات الجديدة من (ايرباص) حتى ال31 من يوليو الماضي 309 طائرات بعد إلغاء طلبيات 302 طائرة بسبب التداعيات على قطاع الطيران.

ورغم التداعيات الاقتصادية التي تسببت في إلغاء (ايرباص) 15000 وظيفة الا ان لديها طلبات شراء مستقبلية ل7539 طائرة.