الشركات الألمانية تتوقع قيودا على الحياة لثمانية أشهر ونصف أخرى

أظهر مسح أجراه معهد “إيفو” الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن الشركات الألمانية تتوقع قيودا على الحياة العامة لثمانية أشهر ونصف أخرى بسبب فيروس كورونا.

واتسمت نظرة شركات الترفيه، الأشد تضررا من أزمة الفيروس، بالتشاؤم على نحو خاص، متوقعة استمرار القيود 13 شهرا آخر على الأقل، في حين كان قطاع المشروبات أكثر تفاؤلا، حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6.4 شهر.

وبلغ إجمالي المصابين بالوباء في ألمانيا 217 281 مصابا، شفي منهم 193 999 شخصا، وتوفي 9 260 آخرين. وفي وقت سابق، حذرت رئيسة اتحاد غرف الأطباء الألماني، سوزانا يونا، من أن بلادها بدأت بالفعل في مواجهة “الموجة الثانية” من تفشي الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وشددت يونا على ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والنظافة كشروط للحفاظ على النجاح الأولي الذي حققته ألمانيا في احتواء أزمة انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز