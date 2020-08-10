أشخاص لا يصابون بـ “كوفيد-19”

كشف الأكاديمي أريج توتوليان، مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، حقيقة وجود أشخاص لا يصابون بـ “كوفيد١٩.

وقال الأكاديمي في حديث لصحيفة “إيزفيستيا”، “هناك مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بفيروس SARS-CoV-2 “. وأضاف مؤكدا، لقد اكتشف هذا الأمر بعد الفحص الدقيق والشامل للأطباء العاملين في “المنطقة الحمراء” مع المصابين بمرض “كوفيد-19” منذ عدة أشهر، حيث رغم ذلك لم تكتشف عندهم الأجسام المضادة. ووفقا له، ستكشف لنا دراسة هؤلاء الأشخاص، كيفية التوصل إلى وسيلة عامة لمكافحة عدوى “كوفيد-19” بتكلفة بسيطة وأسرع من ابتكار اللقاح.

وأشار الأكاديمي، إلى أن بعض المرضى بعد شفائهم من “كوفيد-19” لم تكتشف عندهم الأجسام المضادة أيضا، وهذه الحقيقة هي أحد ألغاز SARS-CoV-2. مضيفا “أعداد هؤلاء المرضى أكبر مما كنا نتوقع”.

وأضاف توتوليان موضحا، عادة لا تنتج الأجسام المضادة في حالات ضعف المناعة، عند عدد قليل من الأشخاص بين السكان. ولكن عددهم بين الذين تعافوا من “كوفيد-19” كبير .

المصدر: نوفوستي