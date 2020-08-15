اعلن (اتحاد المصارف العربية) اليوم السبت ان جامعة الدول العربية تعمل بالتنسيق معه من اجل اطلاق حساب مصرفي تحت مسمى “الحساب العربي للاغاثة والدعم الخاص بلبنان”.

وقال الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في بيان ان “المصارف والمؤسسات المالية العربية الاعضاء في الاتحاد ستقوم بتمويل هذا الحساب دعما لصمود الشعب اللبناني والمساهمة في اعادة بناء واعمار ما هدمه الانفجار الكارثي التي تعرضت له بيروت”.

واشار الى حرص الجامعة من خلال هذه المبادرة على دعم لبنان ومساندته والتضامن معه كما اكد حرص اتحاد المصارف العربية الكامل والتزامه التام لانجاح “هذا المشروع الانساني”.

وقال فتوح “ستقوم هذه المصارف بتمويل هذا الحساب أضف الى ذلك فان التمويل ممكن ان يتم عبر المؤسسات الدولية والصناديق العربية كقطاع خاص ومن القطاع العام التمويل من خلال اتفاق مع وزراء المال العرب”.

واوضح فتوح ان اموال هذا الحساب ستكون بتصرف مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والافراد الذين تضرروا من الانفجار بعد حصر الاضرار وبناء على لوائح يتم الحصول عليها من الجهات المعنية اللبنانية والهيئة العليا للاغاثة والغرف التجارية اللبنانية وجمعيات انمائية لبنانية موثوق بها”.